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Події

У Києві побили та пограбували відомого журналіста та телеведучого Куликова

11:48 11 січня 2022
Куликов

У Києві побили та пограбували відомого журналіста, теле- та радіоведучого, співзасновника «Громадського радіо» Андрія Кулікова.
Інцидент стався на проспекті Перемоги, повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці з'ясували, що двоє чоловіків попросили у журналіста «закурити». Коли він їм відмовив, то побили та обікрали.

Бандити відібрали у Куликова 3 тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон. При цьому нападники буквально вибили пін-код від карти.

Потерпілий звернувся до поліції. Протягом двох годин в одному з хостелів Києва копи затримали нападників. Грабіжниками виявились 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області. Один з чоловіків був раніше засуджений за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків, а другий звинувачується у крадіжці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Затриманим вже повідомили про підозру, а Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до шести років ув'язнення.

Правоохоронці не називають ім'я потерпілого, але, за даними джерел «Української правди», постраждав журналіст, теле- та радіоведучий Андрій Куликов.
У коментарі «Детектору медіа» Куликов зазначив, що не пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю. Він повідомив, що перебуває у нормальному стані.



Нагадаємо, раніше на Одещині жорстоко побили депутата з Херсонської області. А у Києві побили вуличного музиканта Денчика.

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