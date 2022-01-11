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Події

На Донбасі підірвалися двоє військовослужбовців: прокуратура відкрила кримінальне провадження

17:59 11 січня 2022
військовий

Підрозділ ДБР у Краматорську зайнявся розслідуванням нещодавньої трагедії на Донбасі, коли біля населеного пункту Крута Балка на Донеччині загинули двоє військовослужбовців. Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомив Офіс генпрокуратура.

Трагедія сталася 10 січня на підконтрольній Україні території. Військовим було поставлено завдання відновити в районі мінно-вибухові загородження.

На місці події працюють прокурори Донецької спецпрокуратури, слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти вибухотехнічної служби. Кримінальне провадження відкрито за фактом недбалого ставлення військової посадової особи до служби в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України).

Вибух прогримів 10 січня

Нагадаємо, ООН визнала Донбас найнебезпечнішим регіоном світу за критерієм мінного забруднення. Дуже багато боєприпасів, що не розірвалися, знаходиться на місцях, де велися бойові дії. Велике скупчення мін спостерігається в районах біля лінії розмежування. Підраховано, що на розмінування територій Луганської та Донецької областей знадобиться понад десять років та мільярди доларів.

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