На Донбасі загинув український військовий

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, де 10 січня загинули двоє бійців ЗСУ, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, у вівторок, 11 січня, загинув ще один український військовослужбовець.

Як повідомляють у штабі ООС, протягом доби, що минула, російсько-окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь у районі Новотошковського.

«В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого за Україну героя», — зазначили в штабі ООС і додали, що бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7.00 середи, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не фіксували.

Нагадаємо, що Росія почала проводити чергові військові навчання поблизу кордону з Україною.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter