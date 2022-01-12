27.53 / 27.77 31.09 / 31.51
Київ: -14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Донбасі загинув український військовий

9:56 12 січня 2022
Бійці ЗСУ

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, де 10 січня загинули двоє бійців ЗСУ, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, у вівторок, 11 січня, загинув ще один український військовослужбовець.

Як повідомляють у штабі ООС, протягом доби, що минула, російсько-окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь у районі Новотошковського.

«В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого за Україну героя», — зазначили в штабі ООС і додали, що бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7.00 середи, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не фіксували.

Нагадаємо, що Росія почала проводити чергові військові навчання поблизу кордону з Україною.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

пенсіонер

Старість на підході, а стажу немає: у Кабміні пояснили, якою буде пенсія у тисяч українців

Зіанджа

Зіанджа звинуватила Могилевську та Бадоєва у приниженні та руйнуванні кар'єри

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.