Страшна ДТП у Харкові: троє дорослих загинули, двоє дітей отримали травми (фото, відео)

У Харкові у смертельній ДТП між П'ятихатками та Черкаською Лозовою загинули троє дорослих, двоє дітей потрапили до лікарні.

Про це повідомляє «Харків LIVE». Один із автомобілів — таксі — «розвалило» на шматки. Ресурс стверджує, що у ДТП загинули батьки постраждалих діток.

Тим часом «Depo.Харків» уточнює, що у ДТП загинула жінка та двоє чоловіків.

Фото Харків LIVE

Фото Харків LIVE

За словами керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, діти (хлопчик та дівчинка, 2−3 роки) отримали травми середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, що нещодавно під Вінницею під час зіткнення Dacia та вантажівки загинули троє людей: водій та пасажири легкового авто. Водій Dacia Logan не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там якраз проїжджав ГАЗ-52. Від удару вантажівка опинилась у кюветі, легкове авто винесло на узбіччя.

Фото «Харків LIVE»

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