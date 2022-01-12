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Події

10-річна дівчинка отримала смертельні травми біля школи: у поліції розповіли подробиці

19:50 12 січня 2022
швидка допомога

У Бердянському районі розслідують смерть 10-річної школярки. Дівчинка переходила дорогу біля свого навчального закладу та була збита автомобілем. Постраждала померла в машині «швидкої» на шляху до лікарні. Про це повідомила поліція Запорізької області.

Смертельна ДТП сталася 12 січня близько 13:30 у селі Новопетрівка. За кермом «ВАЗ» був 43-річний місцевий житель. Тест на алкоголь показав, що водій був тверезим. Ти не менш, відкрито розслідування щодо порушення правил дорожнього руху водієм, вивчаються причини та обставини ДТП.

Поліція підтвердила, що дівчинка переходила дорогу не за правилами — біля школи не передбачено переходу.

На місці ДТП

Близько місяця тому на тій же вулиці Центральній у Новопетрівці було збито жінку. Тоді водій виправдовувався, що жертва лежала на дорозі, і її неможливо було завчасно помітити.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в період 12−13 січня в Україні на дорогах очікується сильна ожеледиця, а тому важливо не виконувати ризикованих маневрів і суворо дотримуватися швидкісного режиму в населених пунктах. Через слизьку дорогу вже сталося кілька великих ДТП.

Фото oblzdrav.mk.gov.ua

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