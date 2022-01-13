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Події

З Домініканою не склалося: у «Борисполі» застрягли сотні туристів

12:10 13 січня 2022
літак

В аеропорту «Бориспіль» застрягли туристи, які повинні були вилетіти в Домінікану на борту компанії Azur Air.

Рейс спочатку затримали, а потім перенесли на вечір у зв'язку зі зледенінням літака. Про причину затримки та її перенесення на 19:30 повідомив сам перевізник, передає PavlovskyNEWS.

Спершу пасажирів, які пройшли реєстрацію, запустили на борт. Потім усіх попросили вийти без пояснення причини.

Представник компанії заявив, що у зв'язку з перенесенням рейсу пасажирів забезпечать дворазовим харчуванням.

Зазначимо, що порушення графіка зобов'язує авіакомпанію виплачувати відшкодування за затримку рейсу. Вона може становити від 250 до 600 євро.

Нагадаємо, раніше постраждали туристи, які мали летіти рейсом авіакомпанії МАУ. Пасажири, відстоявши чергу на рейс Київ-Стамбул та пройшовши реєстрацію, не потрапили до літака. Лайнер відлетів без них. Пояснень від перевізника туристи не отримали.

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