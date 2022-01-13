Несподівано вийшла з автобуса та зникла: під Житомиром за дивних обставин пропала молода жінка

Поліція Житомирської області шукає жінку, яка 11 січня їхала з Бердичева у відрядження до Новоград-Волинського, але дорогою зникла.

Поліцейські встановили, що жінка придбала квиток на автобус сполученням Житомир — Олевськ до Новоград-Волинського. З невідомих причин вона вийшла з автобуса у селі Березівці Житомирського району на зупинці біля школи. Подальше місцеперебування її невідоме.

Прикмети жінки: на вигляд приблизно 33 років, худорлява, зріст близько 175 сантиметрів, у неї довге чорне волосся. Одягнена у шубу з хутра норки чорного кольору, в'язану шапку з написом UGG Australia чорного кольору та високі чорні черевики. При собі вона мала сіру жіночу сумочку.

У поліції просять усіх, хто має будь-які відомості про зниклу, повідомити за телефонами: (096) 943−76−13 або «102» або до найближчого відділку поліції.

Правоохоронці ім'я зниклої не повідомляють. Але, за інформацією видання «Телеграф», зникла Тетяна Холодна. Саме вона купила квиток до Новоград-Волинського, але раптово вийшла з автобуса. Після цього жінку ніхто не бачив.

Відомо, що купивши квиток, Тетяна об 11 годині дня зателефонувала чоловіку й сказала, що чекає на автобус. Після телефонної розмови зв'язок з нею обірвався.

Нагадаємо, восени минулого року у Києві на дачі знайшли мертвим українського дипломата.

Фото https://zt.npu.gov.ua/

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