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Події

Цілілися по очах: у Чернівцях сталася стрілянина посеред міста

22:43 13 січня 2022
машини

У четвер, 13 січня, у Чернівцях сталася стрілянина. Чоловік отримав поранення ока. Про госпіталізацію чоловіка з травмою ока поліцейським повідомили медики.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців. Копи швидко встановили маршрут втечі зловмисника. Вже за 20 хвилин на виїзді з Чернівців співробітники карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими зупинили автомобіль, де порушник їхав разом зі знайомим.

За даними поліції, 22-річний чернівчанин вистрілив у постраждалого з невстановленої зброї. Внаслідок пострілу 25-річний мешканець Чернівців отримав травматичне поранення ока. Порушник з місця злочину втік.

Поліцейські затримали зловмисника. Слідчі встановлюють мотиви правопорушення.

Раніше у Харкові на Центральному ринку сталася стрілянина. Декілька людей отримали поранення. У Вишневому під Києвом поліція затримала чоловіка, який із пістолета стріляв по людях.

Фото https://cv.npu.gov.ua/

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