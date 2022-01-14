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Події

«Помста» українцям: хакери зламали низку сайтів держструктур країни

9:28 14 січня 2022
хакери

У ніч з 13 на 14 січня на українські урядові сайти було здійснено чергову хакерську атаку.

Недоступними виявилися сайти Кабміну, МЗС, ДСНС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики. При спробі зайти на портал «Дія» виникає помилка, передає «РБК-Україна».

Вранці в «Дії» було таке повідомлення: «Сервіс тимчасово недоступний. У зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений…».

На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики вночі спливали повідомлення, продубльовані трьома мовами: українською, російською та польською:

«Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені у загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся й чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. По Волині, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі».

Крім того, на сайтах міністерств розміщені значки з перекресленими гербом, прапором та картою України, а також перекресленим зображенням свині.

Наразі ці повідомлення вже зникли. Але сайти, як і раніше, не вантажаться.

Нагадаємо, влітку минулого року російські хакери паралізували роботу понад тисячу компаній у всьому світі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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