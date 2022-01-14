150 тисяч доларів нібито для керівництва: чиновник Офісу Генпрокурора погорів на хабарі

У четвер, 13 січня, детективами НАБУ було затримано заступника начальника відділу Офісу Генпрокурора та посередника, які вимагали 150 тисяч доларів США хабаря нібито для керівництва. Про це повідомили у САП.

Кошти повинні були бути передані за прийняте рішення про повернення 4 дорогих автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених під час обшуків. А також за подальше закриття кримінального провадження.

Чиновнику та посереднику повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину.

Детективи проводять обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються чиновник та його посередник.

Нагадаємо, на Одещині у день призначення на нову посаду затримали полковника поліції за хабар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у місті Жовква Львівської області суд виправдав викладача Львівського національного аграрного університету, який написав дипломну роботу замість свого студента та взяв за це 400 доларів.

Фото https://www.facebook.com/sap.gov.ua

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter