Завдав 10 ударів по обличчю: під Києвом чоловік на смерть забив дружину

У Броварському районі під Києвом чоловік до смерті побив свою дружину, повідомили в обласній прокуратурі.

Конфлікт між чоловіком та жінкою стався увечері 10 січня в одному з сіл Броварського району на ґрунті ревнощів. Чоловік завдав потерпілій близько десяти ударів руками по обличчю. Після цього він продовжив бити жінку руками та ногами по різних частинах тіла.

Експертиза показала, що від одержаних численних травм жінка померла.

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння машиною та крадіжки.

Чоловіка затримали. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, у російському Омську чоловік убив дружину нібито за те, що вона лягла спати й не погодувала трирічну дитину.

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