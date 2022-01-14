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Події

У масштабній ДТП під Харковом зіткнулися п'ять авто, серед постраждалих — дитина

15:22 14 січня 2022
дтп

На Харківщині сильна ожеледиця на дорогах призвела до масштабної ДТП. За містом Змієвим на трасі зіткнулися одразу п'ять автомобілів: ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage та вантажна Tata. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Найсильніше дісталося сім'ї, яка їхала до ВАЗу. Шестирічну дівчинку відправили до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Туди ж відвезли 29-річного водія машини. 26-річну матір дитини довелося визволяти зі зруйнованого автомобіля за допомогою рятувальників. Після того, як машину розрізали спецінструментом, жінку забрала «швидка».

Як повідомляє Telegram-канал ТруХа, на трасі в районі ДТП утворилася п'ятикілометрова пробка.

Нагадаємо, чергування морозів та відлиги найближчими днями знову загрожує неприємностями для автомобілістів. Про це в статті «Від морозів до відлиги: на яку погоду чекати в Україні до Водохреща».

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