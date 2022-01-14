Примушували косити мінне поле та знущатися з інших: омбудсмен розповіла про катування братів Хараберюшів бойовиками

Полковник СБУ Олександр Хараберюш загинув 31 березня 2017 у Маріуполі, коли терористи підірвали його авто. Він був контррозвідником і займався знешкодженям терористів та диверсантів. А невдовзі у Донецьку був ліквідований полковник російської ФСБ Юрій Черкашин, що займався організацією терактів в Україні. За два місяці в Донецьку ж були затримані брати Сергій та Дмитро Хараберюші. Попри те, що ніякого звʼязку з полковником СБУ (їхнім тезкою) у них не було, бойовики намагались його знайти. Їм конче потрібно було хоч як вислужитись перед генералом ФСБ Дмитром Мінаєвим — начальником та другом Черкашина. Бо той дуже хотів помститися українцям.

Уранці 18 серпня 2017 року брати їхали на роботу — вони працювали на Донецькому металургійному заводі, коли терористи з «МДБ ДНР» захватили їх. Чоловіків катували, вимагали зізнатись, що вони родичі Олександра Хараберюша. Не досягнувши мети, заручників перевели до «Ізоляції», в’язниці «МДБ ДНР», де Сергія кинули до підвалу, а Дмитра — до камери № 8. Там хлопця примушували знущатися з іншого заручника, повідомляє пресслужба Уповноваженого ВРУ з прав людини. За те, що Дмитро відмовився катувати товариша, йому відбили нирки. Братів також змушували косити траву на мінному полі — газонокосаркою. Та щоб хоч якось помітити міни, доводилося рвати траву руками.

За рік братів засудили до 11 років позбавлення волі кожного — за «шпигунство». Наразі вони незаконно утримуються в Макіївській виправній колонії № 32, де піддаються жорстоким тортурам за свою проукраїнську позицію, повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова: «Всі вищеназвані дії стосовно братів Хараберюшів є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року».

Людмила Денісова попросила Міжнародний Червоний Хрест в Україні та координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер посприяти госпіталізації та медичній допомозі братів, що знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, 2018 року за вбивство Хараберюша до 12 років з конфіскацією майна була засуджена Юлія Прасолова, жителька Донецької області. За її показаннями, замовником убивства був керівник «Центру спеціальних операцій МГБ», Володимир Євдокимов на прізвисько Лєнін. До того, як зрадити Україну, він був заступником голови Державної іпотечної установи. Прасолова за вбивство отримала 15 тисяч доларів, які витратила на розваги та наркотики. Щоправда, розписалася вона за отримання 60 тисяч доларів — 300 відсотків відкату взяли Лєнін та його заступник, колишній український міліціонер Максим Симонов.

А за рік Прасолову та ще кількох чоловіків, що також були звинувачені в причетності до вбивства Хараберюша та інших терактів і засуджені, звільнили та використали для обміну на захвачених терористами заручників. Щоправда, не всі захотіли лишатися з терористами — хто поїхав до Росії, а хто й утік назад, на контрольовану Україною територію.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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