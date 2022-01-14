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Події

У Києві затримали «борця», який кинув людину головою на асфальт за зауваження (відео)

23:30 14 січня 2022
на місці події

У Києві чоловік зробив необережне зауваження водію позашляховика з приводу неправильного паркування і постраждав через свою принциповість. Водій Toyota Land Cruiser Prado виявився знавцем борцівських прийомів та вирішив застосувати кидок прогином. Після того, як критик опинився на асфальті, водій не заспокоївся і продовжував бити опонента, аж поки не втрутився випадковий водій. Затримали любителя вирішувати конфлікти силою лише після втручання Київської прокуратури.

Інцидент трапився близько 11:30 на вулиці Аболмасова в Дніпровському районі Києва. У потерпілого 44-річного чоловіка лікарі діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Наразі киянин у лікарні.

На місце було викликано поліцію, але правоохоронці чомусь дозволили водію позашляховика спокійно поїхати. Тільки після втручання Київської міської прокуратури водія Toyota затримали. «Борець» виявився 24-річним мешканцем Київської області. Тепер він буде підозрюваним в увмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у Києві було запропоновано запровадити солідну плату за паркування у дворах у центрі міста, але від ідеї було вирішено відмовитися.

Фото kyivoperativ/Telegram

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