В Україні провели масштабну облаву на виробників дитячого порно: у генпрокурора розповіли подробиці

В Офісі генерального прокурора повідомили про початок розслідування у 20 кримінальних провадженнях, що стосуються сексуальної експлуатації неповнолітніх.

«З метою захисту дітей від сексуальної експлуатації та протидії розповсюдженню в Інтернеті порноконтенту за участю дітей майже по всій території України проведено операцію під умовною назвою «Павутиння», — повідомили в ОГ і додали, що на даний момент встановлено 23 особи, які виробляли, розповсюджували та продавали у мережі такий контент.

Двом з них вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — утримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Зокрема, згадується про мешканку Черкас, яка створювала порноконтент за участю двох малолітніх дочок — їм на момент скоєння злочину було 6 та 8 років. У прокуратурі додали, що горе-мати пропонувала знайомому вступати в інтимні стосунки із дочками на платній основі. Жінка затримана, а діти поміщені до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога.

Також затримано киянина, який гвалтував 5-річну доньку своєї знайомої та знімав дитяче порно за її участі.

Викрито й розповсюджувачів порнографії — мешканців Одеси, Івано-Франківщини, Донецької області, Житомирщини та Закарпаття.

«Загалом правоохоронцями проведено 27 обшуків, під час яких вилучено понад 10 терабайт протиправного контенту та комп'ютерну техніку. Продовжуються експертні дослідження», — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що перед Новим роком до суду Харкова передали обвинувальний акт щодо чоловіка, який розбещував 10-річну доньку та створював порно за її участі.

А Чернігівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який протягом кількох років скоїв низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років.

Фото з Pixabay

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