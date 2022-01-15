Одяг був у крові: у Києві п'яна мати «виховувала» 4-річного сина за допомогою ножа

У Києві п'яна жінка вдарила ножем свого чотирирічного сина — у хлопчика непроникаюче поранення спини.

Як повідомляють у ГУНП у Києві, до правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла, що приїхала до столиці у пошуках чоловіка, який не платить аліменти. Вона сказала, що не знає, де залишити свого сина.

Співробітники ювенальної поліції, які приїхали на Привокзальну площу, жінку не знайшли. Натомість встановили чоловіка, який у момент дзвінка до поліції був поруч із нею.

«Зайшовши до будинку, начальник сектора ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко та старші інсектори Юлія Кухар та Андрій Новохатній побачили нетверезу жінку з ножем у руках, а поруч — хлопчика, одяг якого був у крові», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції Києва

Поліцейські забрали у жінки ніж і викликали швидку. За попереднім висновком медиків, у дитини непроникаюче поранення спини, життю хлопчика нічого не загрожує — він перебуває під наглядом лікарів.

Фото поліції Києва

А його матір, уродженку Житомирщини, 1980 року народження, доставили до управління поліції.

«Ювенальні поліцейські склали акт про вилучення дитини і найближчим часом працівники соціальної служби вирішать питання про подальше місце перебування хлопчика», — додали у поліції. Продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, що суд на Чернігівщині засудив до довічного позбавлення волі дітовбивцю — п'яний чоловік з особливою жорстокістю вбив свою 11-місячну доньку і намагався вбити 2-річного сина.

Фото ГУНП у Києві

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