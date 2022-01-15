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Події

Трагедія у Карпатах: на Говерлі загинув турист, ще двох намагаються евакуювати

15:15 15 січня 2022
карпати

Рятувальники в Івано-Франківській області просили утриматися від походів у гори 15 січня через несприятливі погодні умови. Проте група туристів таки вирішила піднятися на Говерлу. Один із учасників команди загинув, ще двоє отримали травми. Про це повідомила ДСНС на Івано-Франківщині.

Сигнал про постраждалих у горах рятувальники отримали близько 11 години 15 січня. Наразі туриста, що пошкодив ногу, вже знайшли та спускають із гори. До другого травмованого рятувальники ще не дісталися. На місце, де загинув третій учасник групи, прямують представники поліції для слідчих дій.

До пошуково-рятувальної операції довелося залучити 28 людей із найближчих сіл та селищ.

Нагадаємо, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, як і раніше, небезпечно — є значний ризик сходження снігової лавини (небезпека 3 рівня). Також рекомендується 15−16 січня утриматися від гірських сходжень у Чернівецькій області та у середньогір'ї Львівщини. 17 січня у Карпатах очікуються сильні снігопади.

Фото if.dsns.gov.ua

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