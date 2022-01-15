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Події

Рятувальна операція в Карпатах: у ДСНС розповіли про стан постраждалих

16:28 15 січня 2022
карпати

У Карпатах завершили операцію з евакуації групи туристів, які вирішили піднятися на Говерлу, незважаючи на дуже складні погодні умови. Як повідомляє ДСНС, 56-річна туристка загинула в горах. Поліція з'ясовує подробиці того, що сталося.

Ще двох туристів, які отримали травми в горах, вдалося врятувати. 34-річний чоловік пошкодив ногу і сам спуститися з високогір'я вже не міг. Постраждалого рятувальники доставили на спортивну базу «Заросляк», де передали медикам.

Чоловік пошкодив ногу

Пошуки ще однієї постраждалої туристки затяглися, але зараз 32-річну жінку знайшли, вона також зазнала травм. Рятувальники організували супровід.

Туристи приїхали до Карпат з міста Южне Одеської області і чи то пропустили, чи проігнорували попередження про небезпеку перебування в горах 14−16 січня. Постраждалих шукала мобільно-оперативна група ДСНС, а також пошукові команди поста «Заросляк», селищ Ворохта та Верховина, з Івано-Франківська та Яремче.

У пошуково-рятувальній операції брали участь 28 осіб

Фото dsns.gov.ua

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