Синові екс-чиновника, який ледь не вбив людину в центрі Києва, призначили арешт із мільйонною заставою

У Києві заарештовано водія-«спортсмена», який напередодні жорстоко побив перехожого за зауваження про неправильне паркування. Рішенням Дніпровського райсуду 24-річного водія взято під варту на два місяці. Вийти він зможе, якщо заплатить близько мільйона гривень застави (992 тис. грн). Про це повідомила поліція Києва.

На засіданні суду підозрюваний визнав провину. Адвокати просили призначити домашній арешт, але судді відмовилися пом'якшувати запобіжний захід.

Постраждалий від агресивного водія перехожий зараз у лікарні. 44-річний киянин перебуває у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою. Водієві-«спортсмену» за умисні тяжкі тілесні ушкодження загрожує 8 років ув'язнення.

Бійка на вулиці Аболмасова у Дніпровському районі Києва потрапила на відео. Молодий водій позашляховика, почувши зауваження від перехожого, накинувся на нього з кулаками, після чого застосував кидок прогином. Популярний борцовський прийом змусив припустити, що юнак має відношення до спортивної сфери. У ЗМІ повідомляють, що агресивний водій — це син колишнього чиновника Міносвіти, який свого часу займався питаннями фізвиховання та спорту.

Фото kyivoperativ/Telegram

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