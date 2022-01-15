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Події

Національний природний парк горить на Одещині: з'явилося відео масштабної пожежі

19:59 15 січня 2022
пожежа

В Одеській області горить Нижньодністровський національний природний парк, який раніше неодноразово страждав від паліїв. Цього разу вогонь швидко поширюється з огляду на те, що в районі пожежі сильний вітер. Полум'я підбирається до житлових будинків у розташованому поруч дачному кооперативі. Відео наводить Telegram-канал ОдесcаINFO.

Рятувальники, обстеживши територію пожежі, кажуть, що у природному парку близько 13 години у двох місцях загорівся очерет. Осередки загоряння знаходилися між 40−41 кілометром та 45−46 кілометром траси Одеса-Рені.

Фото nizhnednestrovsky/Facebook

Наразі вогнем охоплено близько п'яти гектарів території. На місці працюють три пожежні машини та 12 рятувальників.

Фото dsns.gov.ua

Зараз вогонь рухається у напрямку до річки Старий Турунчук.

Фото nizhnednestrovsky/Facebook

Про причини пожежі наразі невідомо. Нанесені збитки адміністрація заповідника ще не підраховувала.

Вогнем знищено інформаційний стенд Фото nizhnednestrovsky/Facebook

Нагадаємо, пожежі в Нижньодністровському природному парку неодноразово виявлялися справою рук паліїв. Особ, причетних до спалаху, знайти не вдалося.

Фото dumskaya.net

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