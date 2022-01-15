Четверо дітей травмовано у великій ДТП на Закарпатті: поліція розповіла подробиці

На Закарпатті слизька дорога та необережність водіїв знову обернулися лихом. У ДТП на виїзді з міста Перечин постраждали четверо дітей. Про це повідомила поліція області.

Постраждали сім'ї з дітьми

Аварія сталася на трасі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Водій BMW не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Range Rover. У BMW знаходилася подружня пара і мати з трирічною дитиною. У Range Rover їхали двоє дорослих та діти 8, 10 та 11 років. Усі постраждалі — мешканці Ужгорода та області.

Автомобіль BMW опинився на зустрічній смузі

Рятувальникам довелося застосовувати спецінструмент, щоб допомогти пасажирам вибратися з понівеченого авто. Четверо дорослих та четверо дітей направлено до міської лікарні Ужгорода. Травми найстаршої, 11-річної дівчинки були визнані несильними. А ось молодшим дітям 3 і 8 років потрібне тривале лікування.

У Range Rover перебували троє дітей

Нагадаємо, у МВС хочуть зобов'язати водіїв весь холодний сезон використовувати зимові шини та постійно їздити з увімкненими фарами. Регулятор сподівається, що такі правила зменшать кількість аварій.

Фото zk.npu.gov.ua, zk.dsns.gov.ua

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