27.87 / 28.13 31.77 / 32.20
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Четверо дітей травмовано у великій ДТП на Закарпатті: поліція розповіла подробиці

20:57 15 січня 2022
дтп

На Закарпатті слизька дорога та необережність водіїв знову обернулися лихом. У ДТП на виїзді з міста Перечин постраждали четверо дітей. Про це повідомила поліція області.

Постраждали сім'ї з дітьми

Аварія сталася на трасі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Водій BMW не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Range Rover. У BMW знаходилася подружня пара і мати з трирічною дитиною. У Range Rover їхали двоє дорослих та діти 8, 10 та 11 років. Усі постраждалі — мешканці Ужгорода та області.

Автомобіль BMW опинився на зустрічній смузі

Рятувальникам довелося застосовувати спецінструмент, щоб допомогти пасажирам вибратися з понівеченого авто. Четверо дорослих та четверо дітей направлено до міської лікарні Ужгорода. Травми найстаршої, 11-річної дівчинки були визнані несильними. А ось молодшим дітям 3 і 8 років потрібне тривале лікування.

У Range Rover перебували троє дітей

Нагадаємо, у МВС хочуть зобов'язати водіїв весь холодний сезон використовувати зимові шини та постійно їздити з увімкненими фарами. Регулятор сподівається, що такі правила зменшать кількість аварій.

Фото zk.npu.gov.ua, zk.dsns.gov.ua

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

млинці

Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.