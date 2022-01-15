Загинула у день народження: відкрилися нові подробиці трагедії з туристами в Карпатах

Спроба туристів із Одеської області підкорити Говерлу завершилася трагічно. Мешканка Южного 15 січня могла б відзначати день народження, але загинула, зірвавшись зі схилу, повідомляє ТСН.

У гори компанія вирушила утрьох: 32-річна Вікторія, її 34-річний наречений та його 57-річна мама. Коли до вершини гори залишалося 800 метрів, туристи вирішили повернутись назад, але зірвалися з уступу.

Вікторія викликала на місце рятувальників

Вікторія пошкодила ключицю, у її нареченого — травма стегна, старша жінка загинула.

За попередніми висновками поліції, 57-річна туристка отримала смертельну травму, коли під час падіння вдарилася головою об дерево. Смерть, швидше за все, була миттєвою. У поліції розслідують справу як нещасний випадок, ознак насильницької смерті не виявлено.

Розслідування продовжується

«За попередніми даними, вдарилася головою об дерево — не об скелясту поверхню. Внаслідок травми голови настала смерть», — розповів заступник голови відділення поліції в Яремчі Юрій Микитишин.

У ДСНС Івано-Франківської області ще раз просять туристів не нехтувати попередженнями про сніголавинну небезпеку та про погані погодні умови. «Потрібно цінувати своє життя і не наражати на небезпеку інших людей… Потрібно мати навички та досвід перебування в горах», — кажуть рятувальники.

Нагадаємо, 15 січня в Карпатах погодні умови були складними, дув сильний поривчастий вітер, а рятувальники просили не підніматися в гори через небезпеку сходження лавин.

Фото if.dsns.gov.ua, if.npu.gov.ua

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