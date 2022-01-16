Нова НП у Карпатах: лавина накрила туристів на Говерлі

У Карпатах, де днями загинула туристка, а ще двоє постраждали, трапилася ще одна НП — із травмами до лікарні доставили жінку з дитиною.

Як повідомляє «Суспільне», під час сходження на Говерлу туристи потрапили під лавину.

«15 січня медики „швидкої“ привезли двох пацієнтів — 49-річну жінку та 12-річну дитину. У дитини — травма руки, стан задовільний. У жінки — травма хребта. Вони розповіли, що коли йшли на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежують медики, вони — при свідомості, але мають психологічну травму», — розповів журналістам директор лікарні Олександр Соколовський.

При цьому, за словами спікера обласного управління ДСНС Христини Перцович, у цій ситуації до рятувальників ніхто не звертався, співробітників надзвичайної служби до надання допомоги не залучали.

Туристи вирушили у гори незважаючи на те, що метеорологи попереджали про помірну сніголавинну небезпеку 15−16 січня у високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, а також у середньогір'ї Львівщини.

Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, що туристка, яка загинула у Карпатах, 15 січня мала відзначати день народження. Коли до вершини гори залишалося 800 метрів, туристи вирішили повернутись назад, але зірвалися з уступу. 57-річна жінка загинула, вдарившись головою об дерево. Загибла — відомий у місті Южному лікар-стоматолог Олена Стодола. Вона приїхала у Карпати на відпочинок із сім'єю.

Фото з сайту https://outdoorukraine.com

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