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Секс-скандал у запорізькому коледжі: поліція розпочала перевірку

16:40 16 січня 2022
Секс-скандал у Запоріжжі

Після нещодавнього пікантного скандалу у Львові, черговий секс-скандал розгорівся у Запоріжжі в одному з вишів. Про це повідомляє Національна поліція в Запорізькій області.

«Йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито тривалий час сексуально домагається своїх студенток. Зі слів студентів, керівництво учбового закладу всіляко „покриває“ посадовця», — повідомили в поліції.

Як повідомили правоохоронці, цю інформацію оприлюднили в інтернеті. До підрозділів поліції з цього приводу звернень не надходило.

Співробітники відділу поліції № 1 Запорізького районного управління розпочали перевірку за викладеною інформацією.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Дніпропетровщині педагог згвалтував 13-річну ученицю у спальній кімнаті гуртожитку спеціалізованої школи-інтеннату.

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