Жінку, яка зникла за дивних обставин під Житомиром, знайшли повішеною: що відомо

У суботу, 15 січня, у лісовому масиві поблизу села Березівці Житомирського району було виявлено тіло жительки Бердичева Тетяни Холодної, яка зникла 11 січня. Про це повідомили у Житомирському обласному главку поліції.

Причину смерті буде встановлено судно-медичними експертами. Усі події перевіряють поліцейські.

У поліції розглядають версію самогубства та перевіряють інформацію про наявність у жінки боргових зобов'язань.

«Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу, самогубство. Огляд на місці події не вказує на те, що до повішення може бути причетний хтось. Також встановлено, що квиток на автобус жінка купувала сама, чому вийшла на зупинці у селі Березівці, наразі не відомо. Поліцейські перевіряють інформацію про наявність у жінки значних боргових зобов'язань та конфліктів у сім'ї через це. Під час розслідування може бути перекваліфікація статті», — заявила речниця Житомирського обласного главку поліції Алла Ващенко.

Нагадаємо, 11 січня Тетяна Холодна їхала з Бердичева у відрядження до Новоград-Волинського, але дорогою зникла. З невідомих причин вона вийшла з автобуса у селі Березівці Житомирського району на зупинці біля школи. Більше її ніхто не бачив. Мобільний телефон не відповідав.

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Фото https://zt.npu.gov.ua/

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