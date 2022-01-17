У Чернівецькій області у ресторані отруїлися 16 людей

16 січня 2022 року до Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України надійшло екстрене повідомлення про звернення двох хворих зі скаргами на підвищення температури тіла та блювання.

Хворих доправила бригада екстреної медичної допомоги із села Мигове Вижницького району. Встановлено діагноз «гастроентероколіт». Від госпіталізації хворі відмовились.

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Своє захворювання вони пов'язують із їжею у ресторані, що знаходиться у селі Мигове. Згодом надійшло повідомлення про звернення ще чотирнадцяти осіб із ознаками харчового отруєння, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

На місце події одразу виїхали спеціалісти служби. Обставини події та джерело збудника захворювання наразі встановлюється. Про подальші висновки та результати досліджень буде повідомлено додатково.

У зв'язку з цим служба нагадала, що віруси або бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу від виробника до споживача відіграють роль у запобіганні зараженню їжі.

Нагадаємо, що на початку цього року в аквапарку 16 дітей отруїлися парами хлору .

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