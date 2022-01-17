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Події

Нові спроби блокувати роботу держорганів: зламано сайт Prozorro, у Києві райсуд втратив доступ до електронних систем

15:39 17 січня 2022
хакери

Кібератака на сайти держорганів, від якої постраждали близько 70 урядових ресурсів, продовжується. 17 січня про проблеми повідомили адміністратори форуму Prozorro Infobox та інтернет-ресурсів Шевченківського районного суду Києва.

У системі Prozorro від кіберзломників постраждала сторінка форуму Prozorro Infobox. Адміністратори вимкнули форум. Сам сайт Prozorro Infobox та портал Prozorro не постраждали, система закупівель Prozorro працює у штатному режимі.

Форум infobox-forum.prozorro.org не працює

У Шевченківському райсуді Києва працівники зранку не могли увійти до системи «Електронний суд» та перенести рішення до єдиного державного реєстру. Також не працювала система обміну кореспонденцією. Не працює ні електронна пошта суду, ні сайт на порталі «Судова влада». Ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, розслідування показало, що «покласти» сайти 13−14 січня хакерам вдалося, зламавши інфраструктуру комерційної компанії, яка займалася адмініструванням державних веб-ресурсів.

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