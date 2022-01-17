«Розстріляв чоловіка та жінку, а потім виніс із хати сейф»: вбивцю подружжя фермерів з Вінниччини засуджено до довічного ув’язнення

Жмеринський міськрайонний суд Вінниччини визнав винним та засудив до довічного ув’язнення 31-річного Олександра П. 9 травня 2019 року він у селі Шипинки застрелив подружжя фермерів — 47-річного Едуарда Тичука та його 42-річну дружину Юлію. Обоє займались вирощуванням та збутом яблук, мали понад 80 гектарів саду.

«Вбивцю видала російська «горка»

— У сина була фірма «Едем», він побудував сховища, де зберігав урожай. Щосезону наймав людей з сусідніх сіл на роботу, нікого не ображав ані словом, ані заробітною платою. Скуповували фрукти клієнти з усієї України, — розповіла «ФАКТАМ» матір загиблого Катерина Тичук. — Серед клієнтів були популярні мережі супермаркетів. Раз на тиждень відправляли одну вантажівку у Київ, де продукцію реалізовували родичі. Фінансовою документацією займалась жінка. Вранці 9 травня Юлія та Едуард мали обприскувати сади, але не вийшли на роботу. На дзвінки не відповідали, ворота не відчинили. А коли робочі вже самі зайшли на подвір'я, то побачили страшну картину — подружжя лежало у калюжі крові. Чоловік коло хвіртки, дружина — за 10−15 метрів, біля хати. Вони були вбиті… Чому сусіди нічого не чули? Бо будинок на краю села.

Згодом з’явилось й разюче відео з камер спостереження, де видно, як вбивця у балаклаві та камуфляжі холоднокровно розстріляв людей. Крім того, поранив їхню вівчарку. За кілька днів правоохоронці вийшли на слід злочинця. Ним виявився 29-річний Олександр П. із сусіднього села Міжлісся. Слідчі затримали його на оптовому ринку на Черкащині, туди він на вантажівці привіз продавати яблука…

— Над розкриттям та розслідуванням цього злочину працювали найкращі фахівці слідчого управління, управління карного розшуку, криміналісти, поліцейські територіальних підрозділів. Перевіряли родичів, але версія не підтвердилась, — каже Олександр Хмеляр, заступник начальника Слідчого управління ГУНП у Вінницькій області. — Основна версія, над якою працювали правоохоронці, — вбивство з корисливих мотивів. Відео з камер спостереження стали фатальними для вбивці. Злочинець крутився поряд з обійстям Тичуків від о пів на третю ночі. Машину залишив далеко і йшов пішки. Мав при собі дві рушниці — гладкоствольну курковку і малокаліберну ТОЗ-12. Першим застрелив чоловіка, влучивши у щоку… Почувши крики, вибігла жінка. Злочинець обійшов її ззаду й вистрелив у голову. Після того рушив до хати, звідки й виніс у рядні електронний сейф.

Сейф вбивця пошкодив пострілом і забрав з нього гроші

Оскільки вбивця був у масці та капюшоні, поліцейські орієнтувались на його прикмети. А ще звернули увагу на одну важливу деталь — одяг. А точніше, на військову «горку» російського зразка — вона була однотонною та з нашивками.

— Ми стали опитувати місцевих, в кого вони бачили схожу. Й зовсім скоро мали прізвища таких осіб. Після слідчих дій вийшли на підозрюваного. За описами статури він був схожий на того, кого ми бачили на відео з камер. З'ясувалось, що саме 9 травня зранку Олександр був у гостях у Жмеринському районі в тому самому спецодязі та весь мокрий, — пригадує Олександр Цимбалюк, тодішній начальник кримінальної поліції ГУНП у Вінницькій області. — Там переодягнувся, але забув взуття. Коли сліди порівняли із тими, які він залишив неподалік будинку вбитих, то вони збіглись. Невдовзі друзі підтвердили наявність у нападника двох незареєстрованих рушниць. Одна з них перемотана ізоляційною стрічкою, така ж була і на відео з камер. Другу чоловік використовував на полюванні, адже був браконьєром та працював охоронцем у Чернятинському коледжі.

Рушниця вбивці

Допомогли у зборі доказів і результати розтину. Було встановлено, що кулі в тілі вбитого раніше були деформованими, тобто відстріляними. Це не на користь злочинця… Чоловік у скоєному зізнався. Мотивом назвав борги. З родиною фермерів не був близьким, але мав спільних друзів. Після вбивства він викинув рушниці у лісі. Сейф пошкодив пострілом і висипав кошти, за його словами — 1 млн 300 тисяч гривень. Але скільки справді там було, знали лише загиблі. Частину коштів — 300 тисяч — знайшли у машині нападника. Чому обрав саме це подружжя фермерів? Бо знав, що вони мають покупців і, відповідно, кошти.

Весь цей час чоловік перебував під вартою — так вирішили служителі Феміди. Вже під час судового засідання з'ясувалось, що батько Олександра теж став жертвою вбивства. Його у 2013 році зарубав тесть. Матір обвинуваченого стверджувала, що цей момент міг психологічно вплинути на стан сина, але психіатрична експертиза визнала його осудним.

«До останнього не просив вибачення»

13 січня Жмеринський міськрайонний суд визнав 31-річного Олександра П. винним та засудив його до довічного позбавлення волі.

— Це ще добре, що діти Едуарда були в Києві, а так би мали чотири могили. За весь час з нами на контакт ніхто не виходив, — додає сестра вбитого Тетяна Шевчук. — Хоча з рідним братом Олександра П. ми разом працювали на консервному заводі, добре знали один одного. Вбивця до останнього не просив вибачення. Аж на дебатах наважився. Але то було нещиро, адвокат його змусив, бо було помітно як розмахував руками та підказував, що казати.

Вирок вважаємо справедливим, хоча та сторона вже заявила про апеляцію. Якщо вона буде, то це неправильно, так не повинно бути! Та є ще суд Божий, а там вже не втечеш від покарання. Господарство загиблих оформили на себе матір Едуарда та двоє його синів — обоє Олександри. Дуже важко працювати, бо багато гектарів саду, але поки тримаються. А будинок пустий… Батько дружини Юлії, який на момент вбивства був у літній кухні та дивом вцілів, проживає у дочки у Вінниці. Далось взнаки пережите та отримані під час Другої світової війни травми…

Раніше «ФАКТИ» розповідали про інший страшний злочин, скоєний сектантом-канібалом з Вінницької області. У цій резонансній справі теж нарешті поставлено крапку. Через шість років після злочину суд засудив убивцю молодої жінки та її доньки до довічного ув'язнення.

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