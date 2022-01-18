Стихія внесла корективи: у Києві вітер здув триметровий хрест з куполу Софійського собору

У вівторок, 18 січня, у Києві та області було оголошено штормове попередження (пориви вітру до 15−24 м/с, І рівень небезпеки, жовтий).

Вночі, як повідомляє «ТСН», під поривами вітру впав триметровий хрест із одного з куполів Софійського собору у столиці.

Конструкцію направили на реставрацію. На щастя, під час цього НП ніхто не постраждав.

Заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко стверджує, що якщо технології дотримуються, то хрести можуть стояти вічно. Проте реставратори, які проводили роботи до Олімпіади 1980 року, чи то поспішили, чи зробили помилку — основу хреста, чорний метал, обернули міддю.

«Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні… Ці метали між собою спрацювали та один одного з'їли» , — зазначив він.

Наразі експерти обстежують усі куполи. Якщо виявиться «слабина» в якійсь конструкції, її знімуть, а коли стане тепло, то і займуться реставрацією.

У ДСНС нагадують громадянам, щоб вони були обережними на вулиці під час сильного вітру. «Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях», — зазначили у надзвичайній службі.

Традиційні поради — триматись далі від рекламних щитів, не паркувати автомобілі під деревами.

Нагадаємо, що нещодавно вітер у столиці побив рекорд — за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 14 січня у Києві максимальна швидкість вітру досягла 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване 1966 року.

Фото — скріншот

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