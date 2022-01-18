28.24 / 28.53 32.08 / 32.49
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Стихія внесла корективи: у Києві вітер здув триметровий хрест з куполу Софійського собору

12:20 18 січня 2022
Купол Софійського собору

У вівторок, 18 січня, у Києві та області було оголошено штормове попередження (пориви вітру до 15−24 м/с, І рівень небезпеки, жовтий).

Вночі, як повідомляє «ТСН», під поривами вітру впав триметровий хрест із одного з куполів Софійського собору у столиці.

Конструкцію направили на реставрацію. На щастя, під час цього НП ніхто не постраждав.

Заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко стверджує, що якщо технології дотримуються, то хрести можуть стояти вічно. Проте реставратори, які проводили роботи до Олімпіади 1980 року, чи то поспішили, чи зробили помилку — основу хреста, чорний метал, обернули міддю.

«Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні… Ці метали між собою спрацювали та один одного з'їли» , — зазначив він.

Наразі експерти обстежують усі куполи. Якщо виявиться «слабина» в якійсь конструкції, її знімуть, а коли стане тепло, то і займуться реставрацією.

У ДСНС нагадують громадянам, щоб вони були обережними на вулиці під час сильного вітру. «Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях», — зазначили у надзвичайній службі.

Традиційні поради — триматись далі від рекламних щитів, не паркувати автомобілі під деревами.

Нагадаємо, що нещодавно вітер у столиці побив рекорд — за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 14 січня у Києві максимальна швидкість вітру досягла 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване 1966 року.

Фото — скріншот

599

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

соус

Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.