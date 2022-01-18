Не встигли розібрати: у центрі Кропивницького вітер повалив головну ялинку міста

Якщо у Києві під поривами сильного вітру впав хрест з куполу Софійського собору, то у Кропивницькому «жертвою» стихії стала головна новорічна ялинка міста.

Як пише «Гречка», синоптики попереджали про пориви вітру 15−20 м/с. Працівники комунальних служб розпочали демонтаж.

Фото gre4ka.info

Фото gre4ka.info

Фото gre4ka.info

Раніше синопткиня Наталія Діденко попереджала, що 18 січня в Україні буде вітряно та холодно. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових показників — 15−22 метрів за секунду.

Фото — скріншот

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