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Події

Не встигли розібрати: у центрі Кропивницького вітер повалив головну ялинку міста

13:02 18 січня 2022
Впала ялинка

Якщо у Києві під поривами сильного вітру впав хрест з куполу Софійського собору, то у Кропивницькому «жертвою» стихії стала головна новорічна ялинка міста.

Як пише «Гречка», синоптики попереджали про пориви вітру 15−20 м/с. Працівники комунальних служб розпочали демонтаж.

Фото gre4ka.info

Фото gre4ka.info

Фото gre4ka.info

Раніше синопткиня Наталія Діденко попереджала, що 18 січня в Україні буде вітряно та холодно. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових показників — 15−22 метрів за секунду.

Фото — скріншот

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