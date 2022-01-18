Черги та скасування рейсів в аеропорту «Київ»: названо причину (відео)

В аеропорту «Київ» (Жуляни) через негоду відкладають та скасовують рейси. Сильний вітер у столиці з поривами 15−20 м/с та оголошене штормове попередження змусили пілотів сідати у Львові. Звідти до Києва пасажири дістаються автобусами.

В аеропорту «Львів» уточнили, що з початку доби прийняли вже п'ять літаків, які спочатку планували посадку в Києві, а саме рейси WizzAir із Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Риму. Відповідно, зворотні рейси з Києва скасовано.

Вильоти з Києва

Згідно з інформацією від адміністрації аеропорту «Київ», затримки та перенесення рейсів продовжуються.

Прибуття до Києва

Telegram-канал Киев Сейчас, показав, які черги скупчилися в терміналі. Пасажири змушені здавати або переоформлювати квитки.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що вітер у Києві стихне не раніше 19 січня. Погоду визначатиме антициклон Dieter, а тому стане більш морозно, але атмосферний фронт зі снігом змістяться на схід.

Фото KyivAirport/facebook

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