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Події

Трагедія на Чернігівщині: у пожежі загинули троє дітей

20:13 18 січня 2022
пожежа

Увечері 18 січня у пожежі на Чернігівщині загинули троє маленьких дітей та їхня мати. Як повідомляє ДСНС, будинок у селі Браниця вигорів усередині практично повністю, знищено покрівлю та перекриття. Причину загоряння поки не встановили, але пожежники не виключають, що до трагедії могли призвести проблеми з електрикою або несправні системи обігріву.

Сигнал про пожежу рятувальники отримали о 16:44. Коли команда прибула на місце, в будинку вже горів дах, а вогонь поширився кімнатами. Пожежники намагалися приборкати полум'я близько двох годин. Потім на згарищі було виявлено тіла дружини та дітей господаря будинку. У вогні загинули 44-річна жінка, чотирирічні хлопчик та дівчинка та трирічний хлопчик.

Нагадаємо, місяцем раніше на Дніпропетровщині за схожих обставин горів приватний будинок. Пожежа почалася на кухні і перекинулася на житлові приміщення. У вогні загинув чоловік.

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