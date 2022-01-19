Можливо, став свідком злочину: у соцмережах озвучили мотив убивства 11-річного Максима із Запорізької області

Жахливий випадок стався у Запорізькій області. 17 січня у підвалі одного з приватних будинків у селищі Радивонівка Якимівського району знайшли тіло 11-річного Максима, якого шукали п'ять місяців. Дитину закопали на глибину два метри, а зверху місце злочину залили бетоном. Того ж дня було затримано двох підозрюваних у вбивстві хлопчика. Обидва — місцеві жителі. У поліції їхніх імен не називають, але «ФАКТАМ» відомо, кого саме підозрюють у вбивстві дитини. За офіційною версією слідства, хлопчика утримували у підвалі протягом двох тижнів та періодично били його. Коли від отриманих травм Максим помер, убивці сховали його тіло, а самі поїхали до Запоріжжя, де переховувалися на орендованій квартирі. У затриманні підозрюваних брали участь бійці спецпідрозділу КОРД.

«Хлопчик знав своїх майбутніх убивць»

— Ми поки що не можемо стверджувати, що дитину викрали, — розповіла «ФАКТАМ» пресофіцер поліції Запорізької області Олена Лебединська. — Якимівка — це невеликий населений пункт, де всі один одного знають. Цей хлопчик однозначно знав своїх майбутніх убивць.

У Максима в сім'ї була не дуже сприятлива ситуація. Хлопчик більше жив у бабусі, а потім його відправили до інтернату у селі Терпіння. В інтернаті дитині, мабуть, не дуже подобалося, і тому вона часто звідти тікала та бродяжила. Як хлопчик виживав на вулиці? Просив поїсти у людей, іноді пропонував свої послуги як недорогу робочу силу: комусь у чомусь допомагав.

— Максим підробляв навіть у підозрюваних?

— У нас поки що немає такої інформації. Але хлопчика час від часу бачили у компанії цих двох чоловіків.

— Ви кажете, що Максима не викрадали. Але його тіло було виявлено у підвалі приватного будинку зовсім в іншому селі — за 10 кілометрів від його рідного будинку. Як він там опинився?

— Можливо, оскільки він знав цих чоловіків, Максим добровільно сів до них у машину. До речі, ми поки що перевіряємо інформацію про те, чи тримали хлопчика у підвалі силою. Цілком можливо, що він просто якийсь час жив там, переховуючись, щоб його не відправили знову до інтернату. Жив там за згодою підозрюваних. А потім міг себе погано повести і його почали бити.

— Кому належить будинок, у підвалі якого знайшли тіло дитини?

— Це будинок бабусі одного з підозрюваних. Про те, чи жила в будинку пенсіонерка на той момент, коли вбивали хлопчика, поки що не відомо.

— За що вбили дитину? Якщо хлопчика там утримували силою, чи не був він об'єктом сексуальної наруги?

— Про сексуальне насильство інформації наразі немає. Тіло дитини пролежало у землі досить довго. Визначити, чи було сексуальне насильство, по останках хлопчика буде складно. Самі ж підозрювані навряд чи говоритимуть про це.

— На відео затримання підозрюваних видно, що бійці спецпідрозділу КОРД були добре озброєні. З автоматами, у бронежилетах. Від зловмисників можна було очікувати будь-чого? Вони так небезпечні?

— Після того, що вони зробили, їм нема чого втрачати. Невідомо, чого можна від них очікувати. Один із них дев'ять років відсидів на зоні за зґвалтування. Другий був судимий за викрадення людини. Перестороги були не зайвими.

Як стало відомо «ФАКТАМ», обох підозрюваних вже заарештовано.

«Один із них побив чоловіка до півсмерті. Якби його тоді посадили, хлопчик був би живий!»

Попри те, що поліція поки не називає імен підозрюваних, нам вдалося дізнатися, що це Валерій К. і Геннадій В. на прізвисько Череп.

Один із підозрюваних у вбивстві дитини

У Єдиному реєстрі судових рішень нам вдалося відшукати кримінальне провадження щодо Черепа. У 2009 році він проходив у справі про викрадення та тортури.

Одна жінка поскаржилася Черепу, що її колишній співмешканець не повертає 13 тисяч гривень, які позичив на покупку авто. Тоді Геннадій обманом заманив чоловіка до будинку у сусідньому селі. (Ймовірно, йдеться про той самий будинок, де потім убивці тримали 11-річного Максима. — Авт.). Там Череп побив свою жертву, нацьковував на нього свого стаффордширського тер'єра і погрожував відрубати чоловікові ногу сокирою, якщо той не поверне борг. Щоб жертва мала час подумати, Череп замкнув свого бранця в підвалі. Викраденому чоловікові тоді пощастило. Він за допомогою скріпки відчинив замок і втік.

Черепа затримали. Розпочався суд. Однак у в'язницю він так і не сів: дали чотири роки умовно.

«Наскільки я розумію з коментарів, один із затриманих — це той, який побив до півсмерті чоловіка. Він навіть не сів. А якби тоді його посадили, хлопчик був би живий! — написала у групі Akimovka Online місцева мешканка Наталія Бетіна.

На совісті Черепа, можливо, є й інші, наразі нерозкриті злочини. «Ця ж людина пів року тому вбила дівчину з Новоданилівки, яку теж довго шукали і під мостом знайшли. Він уже давно у бігах», — стверджує Аліна Золотова.

«Всі знали про минулі діяння цієї тварини, але вона завжди уникала покарання! Це не людина, це маніяк! Скільки він завдав людям зла… А якби його спочатку покарали за його перший злочин і він отримав покарання, може, такого й не було б… Але, на жаль, маючи такі зв'язки та можливості, ця падаль далі творила зло. Він маніяк… Я підозрювала (та й багато хто), що до зникнення Максима причетний цей… навіть немає слів», — написала у Facebook місцева мешканка Аліна Бесперстова.

«Дитину бачила в компанії асоціальних особистостей»

Там же у соцмережах жителі Якимівки висловили й свою версію про те, за що вбили дитину. Виявляється, хлопчик, швидше за все, був свідком продажу наркотиків… і проговорився, тим самим підписавши собі смертний вирок.

«Максима вкрали з метою вбити, щоб не закрили їхню лавочку, — пише в соцмережах мешканка Якимівки Аліна Бідзінова. — Він був свідком їхніх справ: наркотиків та крадіжок. Дитина проговорилася одному виродку, і той, своєю чергою, зателефонував цим виродкам, оскільки був пов'язаний трохи з ними. Він Валерія та Черепа про це попередив і особисто віддав їм дитину. Це — за словами сусідів, які боялися дати свідчення, щоби Генка і їх не вбив! Тварини, а не сусіди!»

Максим був одним із чотирьох дітей однієї з мешканок Якимівки. За розповідями місцевих жителів, мати хлопчика після розлучення зійшлася з іншим чоловіком. Цей чоловік чомусь не злюбив Максима і сказав, що не хоче, щоб пасинок жив із ними. І хлопчик почав тинятися. 2020 року Максима затримували на вокзалі у Запоріжжі. Хлопчик сказав, що хотів поїхати на море, але спізнився на маршрутку. Щодо мами Максима тоді склали адміністративний протокол.

Максим був полишений на самого себе, кажуть місцеві мешканці

У соціальних службах стверджують, що дитина мала змогу добре харчуватися — вдома холодильник завжди був забитий їжею. Але Максим вважав за краще просити їжу у сусідів.

«Дитину бачила неодноразово — вона бродила вночі, неодноразово в компанії асоціальних особистостей… Дуже шкода хлопчика, нікому він був не потрібен, а те, що втікав з дому і тинявся, — так якщо вдома добре, якщо з рідними та близькими довірчі стосунки, якщо вдома тепло і смачно пахне, діти не тинятимуться», — написала в соцмережах Аліна Бесперстова.

«Часто з Максимом розмовляла. Нормальна дитина. Просто треба було приділяти йому увагу і давати материнську любов. А так насправді він нікому не потрібен, полишений сам на себе. Усі тихенько від нього відхрестилися», — упевнена мешканка Якимівки, яка підписалася у соцмережах, як Аліска Іриска.

«Максим дуже гарний хлопчик, — написала у соцмережах Богдана Згейнова. — Я теж неодноразово з ним спілкувалася. Він дуже часто приходив до мене вночі на роботу, і йому було цікаво спілкуватися зі мною. Він коли вночі заходив і бачив, що я на зміні, такий щасливий був. Я його завжди підгодовувала. А за кілька днів до його зникнення йому кажу: підеш до мене жити? А він так подивився на мене, усміхнувся і серйозно сказав: «Так!»

У мене два сини. Я добре це знаю, що Максимові справді не вистачало материнської любові. Я тоді йому дала пакет їжі. Він був такий задоволений".

До речі, коли хлопчик зник наприкінці серпня минулого року, його мама у розшук подала лише за три доби. Можливо, цей час був фатальним для дитини.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Києві винесли вирок сатаністу-канібалу, який убив свою коханку та її 10-річну доньку.

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