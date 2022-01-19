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В Одесі рейсовий автобус із пасажирами влетів у салон та зніс дерево: перші подробиці

10:27 19 січня 2022
Одеса ДТП автобус молдаванка

В Одесі на Молдаванці — навпроти будинку на Разумовській, 19 — водій великого рейсового автобуса «Гюнсел» з пасажирами на борту влетів у салон Harley Davidson та зніс дерево.

Пошкоджено три автомобілі, повідомляє Думська у своєму Telegramm-каналі. Рух вулицею утруднений.

За інформацією очевидців події, водій, швидше за все, знепритомнів і не впорався з керуванням автобуса.

Нагадаємо, що раніше четверо дітей травмувалися у великій ДТП на Закарпатті.

Фото — скріншот із відео

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