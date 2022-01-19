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Події

Хотів «налякати» дружину: на Чернігівщині п'яний чоловік вистрибнув з вікна на п'ятому поверсі

17:15 19 січня 2022
руки

В Корюківці Чернігівської області з вікна п'ятого поверху вистрибнув п'яний чоловік, котрий хотів налякати дружину.

Інцидент стався пізно увечері в суботу, 15 січня, на вулиці Шевченка, 4. Швидку та поліцію викликали сусіди 36-річного чоловіка, який вистрибнув з вікна своєї квартири, передає місцевий ресурс ЧЄline.

Коли медики приїхали на місце НП, постраждалий чоловік був у свідомості. Він скаржився на біль у стегні, пошкоджені щелепи. Пізніше у нього виявили політравми, закриту черепно-мозкову травму та закриті переломи нижньої та верхньої щелеп.

Медики вважають, що чоловікові дуже пощастило — він упав з такої висоти на мерзлу землю й залишився живим. Наразі постраждалий перебуває у реанімації.

Дружина розповіла поліцейським, що того дня у них вдома були гості. Після того, як компанія пішла, подружжя посварилося. Чоловік загрожував дружині, що вистрибне з вікна. Він не втримався й справді випав з вікна.

Нагадаємо, раніше подібний випадок стався у Києві — з вікна квартири на сьомому поверсі вистрибнув молодик. Коли приїхали медики, він був непритомний.

А для 60-річної киянки падіння з балкона на 9 поверсі закінчилося трагедією. Жінка під час падіння наткнулася на металеву конструкцію балкона 7 поверху. Від отриманих травм вона померла на місці.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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