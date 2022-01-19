В Києві розстріляли редакцію інтернет-видання «Гордон»

У середу, 19 січня, в Києві невідомі обстріляли редакцію видання «ГОРДОН» на вулиці Щекавицькій. Про це заявив сам Дмитро Гордон, який днями запускає власне політичне ток-шоу, у відеозверненні на YouTube.

Журналіст пов'язав те, що сталося, зі своєю професійною діяльністю.

«Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова треба щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається», — сказав Гордон.

Він також висловив переконання, що злочин буде розкрито, «оскільки тут скрізь камери».

Дмитро Гордон додав, що за словами його джерел у СБУ, навпроти редакції знаходиться гуртожиток відомства, в якому встановлено спеціальний пост у рамках НСРД (негласні слідчі розшукові дії), та повністю записується все, що відбувається перед входом до офісу видання.

«Тому я абсолютно впевнений, що СБУ у співдружності з МВС дасть відповідь на питання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання „ГОРДОН“, кому стоїть упоперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні», — сказав Гордон.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Гордон розповів, що розчарувався у президенті Володимирі Зеленському. Він нагадав, що у 2019 році публічно агітував голосувати за Зеленського, сподіваючись, що той швидко проведе потрібні реформи. Але за два з половиною роки при владі шостого президента, на думку журналіста, в Україні «не було проведено жодної помітної реформи, навіть не стартувала боротьба з корупцією». Спостерігається тільки ще більша концентрація влади навколо Офісу президента та тиск на свободу слова.

Після цієї заяви Зеленський сказав журналістам, що Гордон «аж з штанів вискакує», так не хоче, щоб він йшов на другий президентський термін.

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