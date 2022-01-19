З ополонки не виринув: під Києвом купання на Водохреще закінчилося трагедією

У свято Водохреща, 19 січня, сталася трагедія. У селі Крушинка Фастівського району під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню 52-річний чоловік. Про це повідомили у ДСНС.

До пошуків залучили рятувальників Головного управління ДСНС у Київській області у складі 7 людей.

Додатково на місце події було направлено водолазну групу Мобільного рятувального центру швидкого реагування.

Загалом в операції взяли участь 12 рятувальників та техніка. О 15:13 тіло чоловіка витягли з води та передали поліцейським.

Про «зимове купання» та як українці святкували Хрещення у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото https://www.dsns.gov.ua/

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