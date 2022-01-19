Знайшли повішеною у лісі на власному шарфі: рідні загадково загиблої під Житомиром жінки вимагають нових експертиз

Жителька Бердичева Тетяна Холодна, яку 15 січня знайшли повішеною у лісі поблизу села Березівці Житомирського району, працювала директором філії компанії «Мікрокредит».



Попри те, що в поліції озвучили версію про самогубство, родичі вважають, що це не відповідає дійсності та вимагають проведення додаткових експертиз, пише OBOZREVATEL.



До того ж з'ясувалося, що останній дзвінок Тетяни був на лінію «102».

Про 33-річну Тетяну Холодну відомо, що 11 січня вона їхала з Бердичева у відрядження до Новоград-Волинського. Спочатку жінка доїхала до Житомира та з автовокзалу об 11:30 зателефонувала до чоловіка Олександра: розповіла, що вже сіла в автобус на Олевськ, щоб доїхати до Новоград-Волинського. За 20 кілометрів дороги вона несподівано вийшла на зупинці.

Водій автобуса підтвердив, що вийшли дві пасажирки, одна з них — струнка жінка у норковому кожушку — Тетяна.

Близько 17 години чоловік Тетяни зателефонував у поліцію й повідомив про зникнення дружини. Вона не відповідала на дзвінки, а в офісі компанії у Новоград-Волинському сказали, що вона до них не доїхала.

Друзі та рідні зниклої жінки виїжджали машинами, прочісували територію. А через чотири дні Тетяну Холодну знайшли мертвою у лісі — буквально за двісті метрів від автодороги Київ — Чоп, за кілометр від військового містечка.

«Жінка висіла на чорному шарфі, весь одяг був на ній. На місці знайшли її iPhone, сумку з банківськими картками та трохи готівки», — передає видання слова співробітника місцевої поліції.

Колеги загиблої стверджують, що молода жінка «сиділа на пігулках», адже її робота не з легких. Також Тетяна нібито везла з собою пристойну суму грошей, проте після смерті у сумці знайшли невеликі гроші.

У поліції Житомирської області під час розслідування встановили, що у Єдиному реєстрі судових рішень є інформація, що раніше з Тетяною та її чоловіком судився «Універсал банк». Сума заборгованості за кредитом становила майже 26 тисяч доларів (близько 730 тис. грн). У 2019 році Бердичівський міськрайонний суд ухвалив стягнути ці гроші.

На сьогодні подружжя немає в реєстрі боржників, можливо, вони все вже виплатили.

Одна з подруг загиблої жінки розповіла, що останнім часом Тетяна нібито брала кредити. Щоправда, для чого й про які суми йдеться, не знає.

Друзі та рідні вважають, що Холодна не могла вчинити самогубство — не той мала характер. Її вважали за сталеву леді, яка дуже любила свою сім'ю.

Як виявилося, тіло Тетяни знайшли не правоохоронці, а сестра куми Тетяни з чоловіком. Також, за словами близьких, останні три дзвінки з телефону жінки були кумі, матері та на «102». Дзвінок у поліцію дає близьким ще більше підстав сумніватися у самогубстві Холодної.

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