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Події

Хрещенський «мордобій»: у Києві «моржі» влаштували бійку на набережній під молитву священика

22:13 19 січня 2022
бійка

У Києві 19 січня під час хрещенського купання на Оболонській набережній сталася бійка.

Двоє чоловіків розмахували кулаками у бік один одного, коли священник промовляв молитву, повідомив Telegram-канал «Великий Київ».

Причина конфлікту невідома. На записі видно, що чоловіки махають кулаками біля ополонки. Один з них впав на землю. Інший бризнув у його бік балончиком.

Бешкетників рознімали поліція та рятувальники, що чергували біля водоймища. Видно, що правоохоронець узяв одного забіяку за шию й повів за собою.

Нагадаємо, у селі Крушинка Фастівського району під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню 52-річний чоловік. За кілька годин його тіло дістали з водоймища водолази.

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