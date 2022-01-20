Підозрюваний у вбивстві 11-річного Максима з Запорізької області зізнався ще в одному страшному злочині

У справі про вбивство 11-річного Максима з села Якимівка Запорізької області з'явилися нові подробиці. Під час досудового слідства, на першому ж допиті, один з підозрюваних, якого місцеві жителі знають за прізвиськом Череп, несподівано зізнався ще в одному вбивстві.

Цей злочин стався ще 24 вересня минулого року, через тиждень після вбивства Максима. Череп щось не поділив із 48-річною мешканкою Якимівки, після чого разом зі своїм дружком Валерієм К. він викрав жінку та забив її до смерті. Щоб позбутися доказів, зловмисники спалили одяг та особисті речі жертви, а її тіло викинули у річку Тащенак.

Череп зізнався, що у вересні минулого року разом зі своїм спільником забив до смерті 48-річну жінку

Довгий час жінка вважалася зниклою безвісти. І ось після того, як заарештовані у справі про вбивство 11-річного хлопчика почали давати свідчення та зізналися у ще одному злочині, тіло жінки було виявлено.

Ще один підозрюваний у вбивстві дитини

«ФАКТИ» напередодні писали про те, що жителі Якимівки підозрюють Геннадія В. на прізвисько Череп та його дружка Валерія К. у скоєнні інших злочинів. Так, ми наводили слова місцевої жительки Аліни Золотової, яка в соціальних мережах написала: «Ця ж людина пів року тому вбила дівчину з Новоданилівки, яку теж довго шукали й під мостом знайшли. Він уже давно у бігах». Мабуть, йшлося саме про потерпілу. Як бачимо, слова місцевої мешканки підтвердились.

У соціальних мережах про цей кримінальний дует пишуть багато всього. Називають їх маніяками, які відчули безкарність. Так, один із заарештованих відсидів дев'ять років за зґвалтування, а другий отримав умовний термін за те, що майже до півсмерті побив чоловіка. Донедавна їм, вочевидь, все сходило з рук. Тепер же на обох чекає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Череп, у якого, до речі, є син, ровесник убитого Максима, заявив: «Я не вважаю себе підозрюваним. Я можу це довести.

Нагадаємо, 18 січня у підвалі однієї з приватних будівель у сусідньому селі Радивонівка на глибині двох метрів, під шаром бетону, виявили тіло 11-річного Максима, який зник ще наприкінці серпня минулого року. Увечері того ж дня у Запоріжжі на орендованій квартирі було затримано двох підозрюваних у вбивстві школяра. Як з'ясувалося, хлопчик знав своїх убивць, а тому без страху сів до них у машину. Максима два тижні тримали у підвалі та били. А коли хлопчик від отриманих травм помер, його тіло закопали й залили бетоном.

Про причини викрадення та вбивства п'ятикласника поки що нічого не відомо. Але «ФАКТИ» раніше вже наводили слова ще однієї мешканки Якимівки, яка стверджує, що Максима могли вбити через те, що він став свідком злочину. «Максима вкрали з метою вбити, щоб не закрили їхню лавочку, — писала в соцмережах мешканка Якимівки Аліна Бідзінова. — Він був свідком їхніх справ: наркотиків та крадіжок. Дитя проговорилося одному виродку, і той своєю чергою зателефонував цим виродкам, оскільки був пов'язаний трохи з ними. Він Валерія та Черепа про це попередив і особисто віддав їм дитину. Це — за словами сусідів, які боялися дати свідчення, щоби Генка і їх не вбив!»

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Хмельниччині 34-річна жінка забила до смерті власну 4-річну доньку.

На фото у заголовку: Тіло жінки правоохоронці знайшли у річці (фото пресслужби Національної поліції)

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