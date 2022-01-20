Не дожила до 16-річчя: під Вінницею у ДТП загинула дівчина-модель, яка поспішала на фотосесію

Під Вінницею на об'їзній дорозі зіткнулися одразу три автомобілі. Внаслідок аварії загинула студентка Вінницького коледжу мистецтв 16-річна Мирослава Вітер. Дівчина їхала у машині разом зі своїм 23-річним хлопцем, випускником аграрного вишу. Пара поспішала на фотографування.

В поліції Вінницької області відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.

За даними правоохоронців, 23-річний водій Geely не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen. У цей час поряд проїжджав Renault Master. Машина зазнала механічних пошкоджень.

Мирослава, яка їхала у Geely, загинула на місці. Її хлопець отримав травми й зараз перебуває у лікарні, пише OBOZREVATEL.

Загибла була єдиною дитиною у сім'ї. Вона родом з міста Бершадь Гайсинського району Вінницької області. Наприкінці січня дівчині мало виповнитися 16 років.

Мирославу часто запрошували на зйомки. Вона демонструвала зачіски, макіяж. У день трагедії якраз поспішала на таку зйомку.

Зустріч була призначена на 16 годин, вони запізнювалися.

За словами слідчого, водій швидкість не перевищував. Зустрічна машина теж їхала з допустимою швидкістю. Але дорога була дуже слизька, йшов сніг.

Медики, які прибули до місця ДТП, нічим не могли допомогти дівчині — вона отримала несумісні з життям травми.

Нагадаємо, десять днів тому під Вінницею під час зіткнення Dacia та вантажівки загинули троє людей — водій та пасажири легкового авто.

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