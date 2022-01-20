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Події

Вистачило восьми хвилин: у Львові з кабінету судді вкрали 120 тисяч доларів

14:52 20 січня 2022
валюта

У Львові в ніч проти 18 січня обікрали Західний апеляційний господарський суд на вулиці Личаківській, 81. Про це повідомили на сторінці суду.

Грабіжник заліз до суду через вікно на першому поверсі, піднявся на другий поверх та вкрав з сейфа судді 120 тисяч доларів. Крадіжка зайняла лише 8 хвилин, передає «Високий Замок».

Злочинця зафіксували зовнішні камери відеоспостереження, але приміщення суду не було обладнане сигналізацією.

Державна охорона зловмисника теж не помітила.

Інформацію про крадіжку підтвердили у поліції обласного центру, проте подробиць правоохоронці не повідомили. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження.

У суді теж не коментують подію.

За інформацією місцевих ЗМІ, отриманій у поліції, суддя сказала, що гроші, викрадені зловмисником, належать її подрузі, яка поїхала за кордон на відпочинок, залишивши кошти на зберігання.

Раніше «ФАКТИ» писали про фальшиві обмінники у Києві, де у людей зникали гроші.

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