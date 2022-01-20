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Події

У Києві «замінували» Офіс президента: що відомо

17:24 20 січня 2022
офіс президента

У Києві поліція отримала сигнал про нібито замінування Офісу президента. Повідомлення надійшло від аноніма. У будівлі організували перевірку. Як повідомляє Суспільне, вибухонебезпечних предметів під час рейду не виявлено.

На час роботи вибухотехніків Офіс глави держави не евакуювали, лише обмежили вхід для не співробітників.

Попередня хвиля «мінувань» у столиці спостерігалася одразу після свят, 8−12 січня. Повідомлялося про нібито закладену вибухівку у школах, на станціях метро, в торгових центрах та в інших людних об'єктах.

Нагадаємо, раніше поліція пообіцяла, що змінить алгоритм реагування на повідомлення про мінування через хибні сигнали про вибухонебезпечні предмети.

«Мінери», коли їх все-таки затримують, можуть отримати реальний термін за ґратами. Так, громадянина, який заявив про замінування метро в Києві, засудили до двох років ув'язнення. Водночас, чоловікові, який повідомив поліцію про нібито замінування будинку батьків Зеленського, дали умовний термін і змусили компенсувати 4 тис. гривень судових витрат.

Фото president.gov.ua

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