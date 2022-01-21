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Події

У Києві поліція затримала громадянина РФ із списку санкцій РНБО (фото)

7:51 21 січня 2022
Злодій у законі

Кримінального «авторитета» зі списку, який Радбез затвердив навесні 2021 року, затримали співробітники поліції та міграційної служби.

Як повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, до списку потрапив 50-річний громадянин Росії. Його затримали невдовзі після того, як правоохоронцям стало відомо, де він перебуває.

«На виконання рішення РНБО та з метою запобігання розповсюдженню громадянином іншої країни злочинного впливу, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в Київській області спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення затриманого в країну його походження», — зазначили в поліції і додали, що росіянину заборонять в'їзд на територію України.

Раніше у Мін'юсті заявляли, що у 2022 році в Україні можуть створити спеціальні в'язниці для кримінальних «авторитетів» — так званих «злодіїв у законі».

Фото Нацполіції

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