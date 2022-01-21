Під Миколаєвом 25-річний лейтенант ЗСУ закрив собою побратима від вибуху гранати
У Миколаївській області на полігоні ледь не трапилася трагедія — під час занять із вогневої підготовки військовослужбовець кинув гранату, проте вона скотилася на бруствер.
Як повідомляють у Командуванні сил логістики ЗСУ, 25-річний старший лейтенант Богдан Федосенко, який керував заняттям на цьому навчальному місці, врятував життя підлеглому.
«Він відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна, закрив його собою і врятував життя підлеглому. Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому шпиталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, проте він стверджує, що почувається добре», — йдеться у повідомленні.
Богдан Федосенко закінчив одеську військову академію, він служить вже два роки. Командування частини підготувало клопотання на ім'я Головнокомандувача ЗСУ про заохочення старшого лейтенанта.
Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині кульове поранення в шию отримав місцевий житель, який опинився неподалік місця, де проводили навчальні стрільби військовослужбовці.
Фото зі сторінки Командування сил логістики ЗСУ у соціальних мережах291
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