Справа Лавренчука: українського режисера в Італії відпустили під домашній арешт

Колишнього режисера Одеського оперного театру Євгена Лавренчука, якого затримали в Італії на запит Росії, відпустили під домашній арешт.

Про це у соціальних мережах пише Ірина Лавренчук. «Пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватись — він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам усім велику подяку за підтримку. Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори…», — написала вона і додала, що це лише перший крок на шляху звільнення Євгена та його повернення в Україну.

Ірина Лавренчук також наголосила, що через слідство режисер обмежений у спілкуванні.

Нагадаємо, що в Росії, яка подала запит на затримання українського режисера, інкримінують Лавренчуку «шахрайство у великих розмірах». Влітку 2020 року його заочне заарештували.

Фото зі сторінки Євгена Лавренчука у соціальних мережах

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