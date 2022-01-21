Хвиля «мінувань» в Україні: затримано студента, який «замовив послугу» у пабліків російських спецслужб (відео)

В Україні, якою прокотилася чергова хвиля «мінувань» різних установ та об'єктів інфраструктури, співробітники СБУ затримали студента, який замовив «мінування» коледжу в Кривому Розі.

Як повідомляють у Службі безпеки України, студент «за допомогою російських спецслужб здійснив хибне повідомлення про мінування Гірського професійного коледжу Криворізького національного університету». Наразі хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.

Юнак, який навчається в іншому коледжі, замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-каналів, які керуються спецслужбами РФ.

«Такі чати, які надають «послуги» з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного розповсюдження панічних настроїв в Україні. Анонімний лист про мінування надіслали 20 січня на електронну пошту «гарячої лінії СБУ» та самого коледжу. Автор повідомлення представився «російським терористом» і зажадав 250 тисяч гривень викупу, «щоб теракту не сталося», — повідомили у СБУ.

Навчальний заклад перевірили, вибухівку не виявили. А ось замовника вирахували.

Фото СБУ

Юнак сказав, що таким чином він хотів домогтися, аби навчальний заклад перевели на дистанційну форму навчання

У зловмисника вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, у тому числі й листування з адміністратором телеграм-чату.

Фото СБУ

Фото СБУ

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності") Кримінального кодексу України.

Тим часом у міськраді Львова повідомляли, що анонім замінував усі школи міста — дітей відправляють додому та повідомляють про інцидент їхнім батькам.

«Мінування» зазнали всі школи та торговельно-розважальні центри Броварів. «Мінер», який називає себе «Карнавал», зажадав 2 мільйони гривень викупу.

«Українська правда» пише, що також «заміновано» всі школи Києва — повідомлення надійшло до кол-центру СБУ. Раніше подібна ситуація склалася у Харкові та Вінниці.

Тим часом нардеп Юлія Гришина повідомляє, що інформація про мінування шкіл по всій Україні продовжується і розширюється: «До об'єктів мінування підключили Офіс президента, торгові центри тощо. Вже евакуювали і мою дитину з однієї зі шкіл Оболонського району. Товариші мінери! Зупиніться! Рівень кримінальної відповідальності за такі дії значно підвищено! Буде боляче. Шановна поліція! Знайдіть та відправте у в'язницю цих героїв».

Нагадаємо, що напередодні надійшло анонімне повідомлення про замінування Офісу президента у Києві.

Фото СБУ

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