Понівечили обличчя: у мережі з'явилося відео анонімного автора про обставини смерті 11-річного Максима з Якимівки

У ході досудового розслідування у справі про вбивство 11-річного Максима із Запорізької області спливли нові подробиці. 20 січня у мережі з'явився відеоролик, записаний невідомим. Перед камерою чоловік розповідає про обставини смерті дитини, а також про можливі причини вбивства тими ж підозрюваними 48-річної жінки, тіло якої було виявлено днями у Запорізькій області. На відео чоловік, обличчя якого закривають балаклава та темні окуляри, повідомляє, що був знайомий із чоловіком загиблої жінки. А той своєю чергою знав одного з підозрюваних у вбивстві 11-річного хлопчика (місцеві жителі знають цю людину за прізвиськом Череп. — Авт.). З Черепом чоловік загиблої разом відбували покарання. Анонім називає Черепа винуватцем смерті жінки.

«Череп сушив на фермі «траву»

Невідомий розповідає на камеру, що Череп відбував покарання за злочин сексуального характеру щодо інваліда. «Але його тоді не зачепили, бо він відкупився, — каже анонім. — Черепа на поруки взяв мій близький друг (чоловік загиблої жінки, якого невідомий називає Снігур. — Авт.). Фактично, Череп платив Снігуру за свою безпеку. Потім вони обоє зустрілися на свободі».

Дружина Снігура, за словами автора відео, працювала на фермі. Там, як каже анонім, Череп сушив «траву». І коли одного разу забирав товар, то побачив, що «в об'ємі чогось не вистачає». Претензії він висунув жінці, яку відвіз з ферми. За словами автора відео, чоловікові жінки Череп повідомив, що висадив її дорогою. «Насправді, це було не так. Вона зникла», — каже анонім.

Череп сказав, що не вважає себе підозрюваним у справі про вбивство хлопчика і може це довести

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», тіло жінки (вона вважалася зниклою безвісти з кінця вересня минулого року), за словами поліції, було виявлено у річці 19 січня. Ще до того, як Череп та його спільник почали зізнаватись у вбивстві цієї жінки, «ФАКТИ», посилаючись на місцеву мешканку, писали про те, що вбивство 11-річного Максима було не єдиним злочином цього кримінального дуету. За неофіційною інформацією, жінку забили до смерті. Більше того, у соціальних мережах місцеві стверджували, що її катували гарячою смолою. Але дана версія поки що не має офіційного підтвердження.

«Перед зникненням Максим катався в машині Черепа»

Не менш жорстоко, за словами автора відео, Череп та його спільник обійшлися з 11-річним Максимом.

Максим міг стати випадковим свідком якогось злочину, вважають місцеві жителі

«Цього хлопчика не треба було викрадати, — розповідає на відео невідомий. — Максима багато хто знав. У нього є батьки, але він був полишений на самого себе. Ходив по селищу, просив їсти, стріляв цигарки. В останній місяць перед зникненням хлопчик часто катався у машині Черепа».

Про причини вбивства дитини поки що нічого не відомо, але раніше «ФАКТИ» повідомляли про версію місцевих жителів, які не виключають, що Максим міг стати свідком того, як Череп зі своїм другом продавали наркотики, і комусь проговорився. Якщо брати до уваги розповідь невідомого про те, що Череп займався наркотиками, то версія місцевих жителів може бути цілком ймовірною.

«Ми шукали і Максима, і цих відморозків, — каже невідомий на відеозапису. — Були в тому будинку, де, як пізніше з'ясувалося, у підвалі тримали хлопчика. Цей будинок належить бабусі (одного з підозрюваних. — Авт.). Зараз кажуть, що в той час, коли у підвалі знущалися з Максима, господині вдома не було. Це неправда. Ми з хлопцями були там. Бабуся не хотіла нас пускати і замкнулася. Але ми вибили двері і ввійшли всередину. Оглянули там усе та й поїхали. У ритуальній службі, де готували до похорону тіло Максима, нам сказали, що обличчя хлопчика було понівечене. Ймовірно також, що Максим зазнав сексуальної наруги…»

Своє відеозвернення невідомий аргументував побоюваннями, що Череп уникне відповідальності. «Поліція все одно не хоче його садити, — каже анонім. — Зараз пройшла інформація про те, що Череп у СІЗО в Запоріжжі чекає на два мільйони гривень. Це — гроші на викуп. Тоді (тут анонім назвав ім'я спільника. — Авт.) зможе взяти всю провину на себе, а Череп вийде. Зараз саме спільник поки що бере вину на себе, а Череп йде у відмову. Адже це у підвалі у бабусі (спільника. — Авт.) знайшли труп дитини…»

Ще один підозрюваний у вбивстві дитини

На суді щодо обрання запобіжного заходу Череп сказав, що не вважає себе підозрюваним у справі про вбивство хлопчика і може це довести. Можливо, поява відеозвернення до правоохоронців невідомого пов'язана саме з цим.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Херсонщині друг сім'ї заманив до себе в будинок 6-річну дівчинку, де зґвалтував та вбив її, а після цього разом з іншими жителями села брав участь у пошуках дитини.

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