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Події

У мережі заявили про злом «Дії»: в руки хакерів могли потрапити дані мільйонів українців

10:52 22 січня 2022
Кібератака

Андрій Баранович з «Кіберальянсу», більш відомий як «Шон Таунсенд», повідомив, що невідомі виклали в мережу дані, які, ймовірно, могли бути отримані під час злому «Дії».

«Мені здається, чи настав час починати турбуватися? Шість годин тому невідомі виклали на RaidForums дані з (ймовірно) „Дії“, яка (ймовірно) нічого не зберігає. Близько двадцяти гігабайтів архівів. Як „зразок“. Хотілося б почути якийсь втішний коментар із цього приводу. Я дійсно не знаю, звідки дані, не можу перевірити. Але їх багато. І вони дуже схожі на справжні», — пише Баранович на своїй сторінці у соцмережах.

А у «Гільдії фахівців IT» уточнюють, що інформацію виклав «свіжозареєстрований користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivilian», який запропонував купити дані мільйонів українців, стверджуючи, що вони з «Дії». Інформацію він оцінив у 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, що тижнем раніше хакери організували масову атаку на сайти українських держустанов, у тому числі й на портал «Дія». Тоді у Держспецзв'язку заявляли, що витоку даних не було .

Фото з Pixabay

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