Вогнем охоплено з першого по сьомий поверхи: у Дніпрі горить головний офіс «АТБ»

У Дніпрі горить головний офіс компанії «АТБ». У ДСНС повідомили, що отримали інформацію про пожежу о 14:15. Займання виникло на першому поверсі ресторану «Пальміра». Пожежа поширилася з 1 по 7 поверхи.

Було встановлено, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев'ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ.

Поряд з будинком були припарковані автомобілі – полум'я перекинулося на один з них. За попередньою інформацією, в салоні на цей момент нікого не було.

Постраждалих та травмованих немає. До гасіння пожежі залучено 45 осіб та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, днями гасили пожежу у Нижньодністровському національному природному парку під Одесою, де спалахнув очерет.

Раніше пожежа з жертвами сталася у лікарні Косова — загинули троє людей. Займання почалося у палаті, перенасиченої киснем.

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